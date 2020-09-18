ياسر إبراهيم يتعافى ويشارك في المران الجماعي

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6:07 مساءً - 18 سبتمبر، 2020
ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها غدًا السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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