

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 6:07 مساءً - 18 سبتمبر، 2020 ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها غدًا السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى ياسر إبراهيم يتعافى ويشارك في المران الجماعي

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