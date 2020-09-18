وقال عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن الزمالك يملك لاعبين ذوي خبرة كبيرة، ولكل منهم شخصية قوية تساعدهم على تخطي تلك المرحلة، وتحقيق حلم جماهير الزمالك في حصد لقب دوري الأبطال.
وأضاف عبدالعزيز أن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف ولدي ثقة كبيرة في قدرة المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى على التعاقد مع مدير فني يليق باسم الزمالك وطموحات جماهيره، لكن ليس شرطا أن يكون سبق له العمل في مصر.
وكان باتريس كارتيرون أخطر مجلس الزمالك، برغبته في فسخ عقده مع النادي، وتحمل قيمة الشرط الجزائي البالغ راتب شهرين فى مفاجأة من العيار الثقيل وصادمة لجماهير الزمالك قبل أن يوقع عقدا مع التعاون السعودي بمقابل مادي يفوق 3 ملايين دولار سنويًا .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خاص| أمير عبد العزيز: الزمالك لن يتأثر برحيل كارتيرون لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.