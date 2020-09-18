خاص| أمير عبد العزيز: الزمالك لن يتأثر برحيل كارتيرون لهذا السبب

وقال عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن الزمالك يملك لاعبين ذوي خبرة كبيرة، ولكل منهم شخصية قوية تساعدهم على تخطي تلك المرحلة، وتحقيق حلم جماهير الزمالك في حصد لقب دوري الأبطال.

وأضاف عبدالعزيز أن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف ولدي ثقة كبيرة في قدرة المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى على التعاقد مع مدير فني يليق باسم الزمالك وطموحات جماهيره، لكن ليس شرطا أن يكون سبق له العمل في مصر.