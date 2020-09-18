الدوري المصري| انبي يباغت حرس الحدود بـ هدف في الدقائق الأولى للمباراة.. فيديو

وجاء الهدف في الدقيقه الـ 3 من عمر المباراة من هجمة رائعه من نجم فريق انبي.
ويسعى إنبي بقيادة مدربه حلمي طولان لتحقيق الفوز في مباراة الليلة للقفز إلى المركز الخامس، بمسابقة الدوري.
في المقابل يطمح فريق حرس لاستعادة نغمة الانتصارات بانتزاع الثلاث نقاط من الفريق البترولي، للهروب من شبح الهبوط.
ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 16 بـ 26 نقطة.
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