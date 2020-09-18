كارتيرون يعلن تشكيل التعاون السعودي لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في أبطال آسيا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي التعاون السعودي، تشكيل الفريق؛ لمواجهة بيرسبوليس الإيراني، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل التعاون كالآتي..

"كاسيو أنجوس، ياسين برناوي، أحمد عسيري، إياغو سانتوس، حسن كادش، ريان الموسى، سيدريك أميسي، فهد الرشيدي، عبد الله الجوعي، عبد المجيد السواط، ميتشل ديوك"

وتضم قائمة البدلاء "محمد الضليفع، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي، فيصل درويش، محمد أبو سبعان، سميحان النابت، سلطان مندش، ذعار العتيبي، منصور المولد، ربيع سفياني"

ويتزعم التعاون صدارة المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الدحيل الوصيف، بينما يأتي بيرسبوليس في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.