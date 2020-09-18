نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة مطلوب في ليفربول في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي يسعى للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني.
وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن مسئولي ليفربول تواصلوا مع نظرائهم في برشلونة في الساعات الأخيرة للإستفسار عن إمكانية التعاقد مع ديمبيلي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول يرغب في التعاقد مع النجم الفرنسي على سبيل الإعارة كما أنهم مستعدون لدفع تعويض لبرشلونة مقابل التعاقد مع النجم الفرنسي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي برشلونة لم يردوا بعد على استفسار ليفربول خاصة أن ديمبلي يحظي بثقة الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم برشلونة مطلوب في ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.