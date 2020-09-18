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حقيقة مفاوضات الزمالك مع فايلر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الزمالك مع فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري نادي الزمالك مبحاثاته خلال الفترة الحالية للتعاقد مع مدير فني جديد، عوضًا عن الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل لتدريب فريق التعاون السعودي.

وأوضحت تقارير صحفية، أن هناك مفاوضات من قبل مجلس إدارة الزمالك، مع السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

 

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وأشارت التقارير إلى أن وكيل اللاعبين الذي تم تكليفه بالتفاوض مع فايلر جس نبض المدرب السويسري في مسألة تدريب الزمالك، حيث أن هناك بندا يسمح له الرحيل عن الأهلي بدون سداد الشرط الجزائي ومن ثم الرحيل لتدريب الغريم التقليدي لفريقه الحالي الزمالك، الأمر الذي نفاه مصدر مسئول في القلعة البيضاء.

ونفي مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، ما يتردد بشأن مفاوضات الزمالك مع فايلر، مؤكدًا أن المدرب السويسري مستمر في قيادة الفريق الأحمر.

جدير بالذكر أن الزمالك يرغب في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لخلافة كارتيرون، من أجل قيادة الفارس الأبيض قبل خوض مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، لاسيما أن الإدارة البيضاء عينت طارق يحيى مديرا فنيا بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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