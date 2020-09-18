عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة أسوان المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الوري المصري الممتاز. جاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش Advertisements خط الدفاع : أحمد عيد - محمود علاء - محمود الونش – إسلام جابر خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور – حسام أشرف – أسامة فيصل – مصطفى فتحي خط الهجوم : مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني وحازم إمام وحاتم محمد سكر وياسين مرعي وسيف فاروق جعفر وعمر السعيد وكاسونجو وكريم بامبو

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