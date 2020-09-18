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فيتوريا يعلن تشكيل النصر لمواجهة سباهان في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، التشكيل الذي سيبدأ به لقاء سباهان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

 براد جونز،  العبيد ، عبدالله مادو ، مايكون بيريرا،  سلطان الغنام ، الصليهم ، الخيبري ، مارتينيز، خالد الغنام،  عبدالله عسيري، عبدالرزاق حمدالله 

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ومن المقرر أن يبدأ اللقاء مساء اليوم الجمعة، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن اللقاء الذي جمع بين الفريقين ذاتهم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حسم لصالح النصر بهدفين نظيفين.

ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سباهان المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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