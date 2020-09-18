شاهد .. الظهور الأول لـ الزمالك عقب رحيل كارتيرون

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منذ قليل، إلى استاد القاهرة، استعدادا لخوض لقاء أسوان، المقرر له في الثامنة من مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي نفس الوقت وصلت حافلة فريق أسوان إلى ملعب المباراة، استعدادا لخوض اللقاء.

ومن المقرر أن يجري لاعبو الفريقين عمليات الإحماء بعد إعلان التشكيل الرسمي.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني برصيد 55 نقطة، في حين يحتل ممثل الصعيد المركز التاسع برصيد 31 نقطة.