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ليفربول يواصل تدعيماته ويقترب من ضم جناح ولفرهامبتون

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أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي قريب من التعاقد مع البرتغالي دييجو يوتا جناح نادي ولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس بأن نادي ليفربول يريد التعاقد مع صفقة هجومية قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الشبكة أن دييجو يوتا اقترب من الانتقال لـ ليفربول مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، على أن يتم بيع كي جانا هويفر مدافع الفريق الشاب لـ ولفرهامبتون مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

وكان نادي ليفربول قد أعلن التعاقد اليوم الجمعة مع تياجو ألكانتارا قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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