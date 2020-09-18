ليفربول يواصل تدعيماته ويقترب من ضم جناح ولفرهامبتون

وذكرت شبكة سكاي سبورتس بأن نادي ليفربول يريد التعاقد مع صفقة هجومية قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
وأشارت الشبكة أن دييجو يوتا اقترب من الانتقال لـ ليفربول مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، على أن يتم بيع كي جانا هويفر مدافع الفريق الشاب لـ ولفرهامبتون مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.
وكان نادي ليفربول قد أعلن التعاقد اليوم الجمعة مع تياجو ألكانتارا قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.
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