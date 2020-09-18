الشارقة الإماراتي يفوز على الدحيل القطري برباعية في دوري أبطال آسيا

حقق فريق الكرة بنادي الشارقة الإماراتي، فوزًا مثيرًا على الدحيل بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز رباعية الشارقة، خالد باوزير وماجد سرور وإيجور كورونادو "ركلة جزاء" وكايو فيرنانديز في الدقائق 18 و62 و75 و90+1.

في المقابل، سجل عبد الله الاحرق والمعز علي عبد الله، ثنائية الدحيل في الدقيقتين 12 و70 من عمر المباراة.

وواصل الدحيل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59، بعد تلقي مدافع الدحيل، المهدي بنعطية، بطاقة حمراء مباشرة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط، ليصعد إلى المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد الدحيل عند 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن التعاون المتصدر.