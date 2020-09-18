خاص| بعد خروجهما من حسابات فايلر.. الأهلي يبحث تسويق جيرالدو وأجايي

وكشفت مصادر، عن أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، غاضب من تراجع مستوى أجايي دون سبب واضح، رغم أنه يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

وقالت المصادر، إن اجايي لو استمر بهذا الشكل؛ سيرحل بنهاية الموسم، رفقة جيرالدو، ولن يستمر أطول من ذلك.

وواصلت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، اجتماعاتها بهدف مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومحاولة تسويق اللاعبين الذين يرغب الجهاز الفني في التخلي عنهم.

وتم منح أكثر من وكيل لاعبين وشركات متخصصة الضوء الأخضر لبدء تسويق الثنائي جيرالدو وجونيور أجايي، وبالفعل تم عرضهما على اكثر من نادٍ، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن حتى الآن ليس هناك جديد. Advertisements

وأوضحت المصادر أن فايلر بدأ يركز علي تجهيز محمود كهربا للمرحلة المقبلة حتى لا يكون مضطرًا لإشراك أجايي من جديد.