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خاص| بعد خروجهما من حسابات فايلر.. الأهلي يبحث تسويق جيرالدو وأجايي

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وكشفت مصادر، عن أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، غاضب من تراجع مستوى أجايي دون سبب واضح، رغم أنه يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

وقالت المصادر، إن اجايي لو استمر بهذا الشكل؛ سيرحل بنهاية الموسم، رفقة جيرالدو، ولن يستمر أطول من ذلك.

وواصلت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، اجتماعاتها بهدف مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومحاولة تسويق اللاعبين الذين يرغب الجهاز الفني في التخلي عنهم.

وتم منح أكثر من وكيل لاعبين وشركات متخصصة الضوء الأخضر لبدء تسويق الثنائي جيرالدو وجونيور أجايي، وبالفعل تم عرضهما على اكثر من نادٍ، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن حتى الآن ليس هناك جديد.

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وأوضحت المصادر أن فايلر بدأ يركز علي تجهيز محمود كهربا للمرحلة المقبلة حتى لا يكون مضطرًا لإشراك أجايي من جديد.

واستقرت اللجنة على الإبقاء علي ديانج وبادجي ومعلول فقط وهناك تفكير في موقف وليد ازارو خاصة مع تغير النظرة ناحيته بضرورة تجديد تعاقده ومنحه فرصة المشاركة أساسيًا في الموسم المقبل بدلًا من التعاقد مع مهاجم آخر.

وتحاول لجنة التخطيط التعاقد مع أكثر من صفقة لدعم الفريق حيث يدخل في الإطار محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة ومعه أسامة جلال ومحمود جاد من إنبي وغيرهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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