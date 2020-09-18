انطلاق الـ بوندسليجا.. تشكيل بايرن ميونخ أمام شالكة في افتتاحية الدوري الألماني

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره شالكة، في افتتاحية الموسم الجديد لبطولة الدوري الألماني. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز - نيكولاس زوله - جيروم بواتينج - بافارد Advertisements خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر خط الهجوم: سيرجي جنابري - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً على ملعب أليانز أرينا.

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