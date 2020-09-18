تشكيل هجومي لـ أسوان في مواجهة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة أحمد كشري عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الوري المصري الممتاز. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : مسعد عوض Advertisements خط الدفاع : محمد طارق أبو العز - محمود نعيم - إبراهيم القاضي - محمد جابر خط الوسط: هيثم الفيل - محمد إسماعيل - سولمون منساه - محمد المرسي خط الهجوم : إبراهيم جلال - كريم الطيب

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