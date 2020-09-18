تشكيل هجومي لـ أسوان في مواجهة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة أحمد كشري عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الوري المصري الممتاز.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : مسعد عوض
خط الدفاع : محمد طارق أبو العز - محمود نعيم - إبراهيم القاضي - محمد جابر
خط الوسط: هيثم الفيل - محمد إسماعيل - سولمون منساه - محمد المرسي
خط الهجوم : إبراهيم جلال - كريم الطيب
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