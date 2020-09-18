نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بضم النجم الجزائري يوسف البلايلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي

يواصل أمير توفيق، مدير التعاقدات بنادى الأهلى، بحث إمكانية الحصول على خدمات يوسف البلايلى، صانع ألعاب فريق أهلى جدة السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتحدث حفيظ البلايلي وكيل أعمال اللاعب فى تصريحات صحفية: "مفاوضات الأهلى مع البلايلى مستمرة، ولكن هناك خلافات على الأمور المادية".

وأضاف: "الأهلى يبحث التعاقد مع يوسف البلايلى على سبيل الإعارة لمدة موسمين، من أجل محاولة تقليل المطالب المادية فى الصفقة".

وأتم والد يوسف البلايلي: "هناك مفاوضات أيضا لضم اللاعب من جانب الترجى التونسى وبعض الأندية الأوروبية، وستتضح الرؤية بالأيام المقبلة".