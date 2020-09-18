افتتاحية البوندسليجا.. جروتسكا و ليفا يحرزان هدفين لـ بايرن ميونخ في شباك شالكة.. فيديو

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، خلال المباراة التي تقام

ضاعف ليون جروتسكا، من تقدم فريقهبايرن ميونخأمام نظيرهشالكة، بإضافته الهدف الثانيفي افتتاحية منافسات الدوري الألماني.

هدف جروتسكا جاء في الدقيقة 19، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم لفريقه بهدف ثان.

وفي الدقيقة 30، تحصل بايرن ميونخ على ركلة جزاء، حولها البولندي روبرت ليفاندوفسكي لهدف ثالث في الدقيقة 32.

وكان سيرجي جنابري قد تقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

يذكر أن بايرن ميونخ هو بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي.