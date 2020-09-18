هدف جروتسكا جاء في الدقيقة 19، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم لفريقه بهدف ثان.
وفي الدقيقة 30، تحصل بايرن ميونخ على ركلة جزاء، حولها البولندي روبرت ليفاندوفسكي لهدف ثالث في الدقيقة 32.
وكان سيرجي جنابري قد تقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.
يذكر أن بايرن ميونخ هو بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر افتتاحية البوندسليجا.. جروتسكا و ليفا يحرزان هدفين لـ بايرن ميونخ في شباك شالكة.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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