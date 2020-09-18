السد القطري يفوز على العين الإماراتي برباعية في دوري أبطال آسيا

حقق فريق الكرة بنادي السد، فوزًا كبيرًا على العين الإماراتي بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل رباعية السد، بغداد بونجاح "هدفين د26 و70"، أكرم عفيف "د56"، رودريجو تاباتا "د86".

ورفع السد رصيده إلى 8 نقاط، ليصعد مؤقتًا لصدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة عن النصر الذي يستعد لملاقاة سباهان الإيراني، بينما تجمد رصيد العين عند نقطة واحدة، في ذيل المجموعة.