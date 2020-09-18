الارشيف / الرياضة

الزمالك وأسوان .. نصف ساعة من التعادل السلبي وجنش ينقذ الملكي من هدف محقق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سيطر التعادل السلبي على أحداث النصف الساعة الأولى في مواجهة أسوان والزمالك على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة هجومية وأضاع لاعبو أسوان فرصة تقدم مبكر بعد ضربة ثابتة ترسل داخل منطقة جزاء الزمالك وتسديدة من احد لاعبي أسوان لكن جنش يتصدى للكرة بثبات لينقذ مرماه من تلقي هدف مبكر في الدقيقة الأولى .

ومرت الدقائق الـ10 الأولى بدون محاولات خطيرة لأي من الفريقين بعد أن ظهر الزمالك وأسوان بحذر شديد تجنبًا لاستقبال هدف مبكر يقلب موازين اللقاء في بدايته.

وشهدت الدقيقة 13 أول هجمة للزمالك بعد تسديدة قوية أمام عاشور تصدى لها مسعد عوض حارس أسوان علي مرتين .

ونظم لاعبو أسوان هجمة مرتدة في الدقيقة 14 كادت ان تشكل خطورة على مرمى جنش لكن دفاع الزمالك يتصدى لتسديدة ضعيفة من لاعب أسوان .

Advertisements

وشهدت الدقيقة 20 أول تبديلات اللقاء من نصيب فريق أسوان بدخول احمد عامر بدلا من محمد اسماعيل المصاب .

واعتمد لاعبو أسوان على الدفاع المنظم مع اللعب على الكرات الطويلة خلف دفاعات الزمالك من أجل الوصول إلى مرمى جنش .

وشهدت الدقيقة 29 هجمة أخرى لفريق أسوان بعدما استغل كريم الطيب تمريرة خاطئة من محمود علاء ويسددها يتصدى لها جنش بسهولة لتضيع فرصة كادت ان تكون فرصة هدف لأسوان

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة ، بينما يأتي أسوان في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الزمالك وأسوان .. نصف ساعة من التعادل السلبي وجنش ينقذ الملكي من هدف محقق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا