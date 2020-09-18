نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي يوم الأحد 20-9-2020 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي واحدة من أكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، حيث تعود منافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة نارية بين ليفربول صاحب لقب الدوري الموسم الماضي، وتشيلسي الطامح لتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الحالي، حيث سنتعرف من خلال المقال على أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي مجاناً عل جميع الأقمار الصناعية المختلفة.

مباراة ليفربول وتشيلسي

من المؤكد أن مباريات ليفربول تشهد الكثير من المتابعة الجماهيرية، وخاصة الجماهير العربية في ظل مشاركة النجم المصري محمد صلاح في قيادة هجوم الريدز خلال السنوا الماضية، حيث سيحاول ليفربول مواصلة انتصاراته في مستهل مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، وخاصة بعدما حقق الفريق فوزاً صعباً على ليدز يونايتد في الجولة الأولي من البطولة بنتيجة 4/3 في مباراة شهدت متعة كروية كبيرة.

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بينما يدخل تشيلسي لقاء الريدز بمعنويات عالية بعدما حقق الفوز على برايتون بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، حيث سيحاول البلوز تقديم مباراة قوية أمام بطل الدوري الإنجليزي، وخاصة أن المباراة ستقام على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي في مباراة يغيب عنها الحضور الجماهيري نظراً للظروف الحالية.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون توقيت مباراة ليفربول وتشيلسي يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي على ملعب ستامفورد بريدج، وستكون قناة beIN Sports HD 1 من اهم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

من خلال ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، يمكن للجميع متابعة أحداث هذا اللقاء الهام والمرتقب، وذلك عبر ضبط أجهز الاستقبال عبر الترددات التالية: