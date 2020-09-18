بوكيتينو: حلمي تدريب ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق أن تدريب ريال مدريد الإسباني و بمثابة حلم له.
وقال بوكيتينو في تصريحات لوسائل الإعلام:"سيكون حلمًا أن أدرب ريال مدريد يوماً ما، ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم ولديه تاريخ عظيم".
وأضاف:"جاريث بيل لاعب رائع، لقد حقق 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا ولا شك في أنه لاعب عظيم، لدى سيرجيو ريجليون إمكانيات عظيمة وبالتأكيد سيستمر في النمو والتطور".
وعن إمكانية إنتقال جاريث بيل إلى توتنهام:" عندما وقعت مع ساوثهامبتون رحل جاريث بيل ثم ذهبت لتوتنهام ورحل بيل قبل وصولي، والآن بيل (ضاحكا)".
وعما إذا كان سيلعب مبابي في ريال مدريد، اختتم بوكيتينيو تصريحاته قائلاً:"لا أعلم، ولكن اللعب لريال مدريد هو بمثابة الوصول للقمة".
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