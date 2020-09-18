إنفانتينو قلق من تأجيل تصفيات مونديال 2022

إنفانتينو قلق من تأجيل تصفيات مونديال 2022قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن وباء فيروس كورونا بإمكانه خلق مشاكل متعلقة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال إنفانتينو أيضا إن بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، ربما تتأجل بسبب الوباء العالمي.. لقد أرجأ العديد من الاتحادات مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وأكد إنفانتينو أنه قلق.

وقال: "إنها مشكلة حقيقية، خاصة إذا لم يتوقف الوباء أو يضعف. نحن بين يدي السلطات الصحية".

وتم تمديد التصفيات بالفعل من مارس إلى يونيو 2022 وأكد إنفانتينو "نحن محظوظون قليلا" أن كأس العالم سيقام في وقت متأخر عن المعتاد، حيث يقام في شهري نوفمبر وديسمبر.

وقال إن هناك فترة للمباريات الدولية تم إضافتها في يناير 2022، وهذه الفترة ستتكون من ثلاث مباريات بدلا من اثنتين، كما أنه يمكن إقامة المباريات من دور واحد بدلا من ذهاب وإياب.

ويرى إنفانتينو أن الأمور أصبحت مشجعة بعد أن استأنفت أوروبا مسابقات المنتخبات وستتبعها أميركا الجنوبية الشهر المقبل، مضيفا أن فيفا سيكون لديه الاسبوع المقبل خطة جاهزة لعودة المباريات. إن كأس العالم له أولوية قصوى. يجب أن نتأكد من إقامة مباريات التصفيات حول العالم".

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وعن بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في ديسمبر المقبل في قطر، قال إنفانتنيو "إنه غير محتمل" الحفاظ على موعدها، لأنه لا يتوقع أن تنتهي كل البطولات القارية للأندية قبل هذا الموعد بسبب فيروس كورونا.

وقال: "نحن نراقب الموقف. ربما يمكن إقامتها مطلع العام المقبل. يجب أن نرى إذا كان بإمكاننا الإبقاء عليها".

يذكر أن هذه البطولة ستكون الأخيرة بمشاركة سبع فرق. وكان مقررا أن تقام بطولة كأس عالم للأندية جديدة في العام المقبل، ولكن تم تأجيلها إلى 2022 للسماح بإقامة البطولتين المؤجلتين ليورو 2020 وكوبا أميركا في 2021.

وكالات