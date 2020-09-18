بعد تعثر مفاوضات فيريرا .. كالديرون يقترب من قيادة الزمالك

دخل المدير الفني الأرجنتيني جابريل كالديرون، دائرة المرشحين الأقوى لقيادة فريق نادي الزمالك، خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي رحل من أجل قيادة التعاون السعودي، وفسخ عقده مع النادي الأبيض.

وبات المدرب الأرجنتيني، صاحب الـ 60 عاما، من بين أهم المرشحين لقيادة الزمالك؛ نظرا لما يمتلكه من سيرة ذاتية قوية، سواء كلاعب أو مدرب، تؤهله ليقود الأبيض في هذا التوقيت الصعب، وقبل حوالي شهر من مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك كالديرون، سيرة قوية كلاعب مع منتخب الأرجنتين، حيث زامل الأسطورة مارادونا، وتوج معه بلقب كأس العالم للشباب عام ١٩٧٩، ولعب نهائيات المونديال مع التانجو عامي ١٩٨٢ و١٩٩٠.

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ولعب كالديرون في صفوف أندية راسينج كلوب وإندبندينتي في الأرجنتين ثم ريال بيتيس الإسباني وباريس سان جيرمان، ومن ثم اعتزل بقميص لوزان السويسري عام 1994.

وعلى مستوى التدريب بدأ كالديرون مسيرته بتدريب كان الفرنسي ثم لوزان السويسري، وقاد منتخب السعودية في ٢٠٠٤، وقاد منتخب عمان، ثم اتحاد جدة السعودي، وحقق معه لقب الدوري ووصيف دوري أبطال آسيا.

وانتقل فيما بعد لتدريب الهلال السعودي، وحقق معه لقب الدوري بدون خسارة وكذلك بطولة كأس خادم الحرمين، وانتقل فيما بعد لتدريب بني ياس الإماراتي، ومن بعده منتخب البحرين، وعاد مجددا لأوروبا وتولى تدريب ريال بيتيس الإسباني، ثم تولى تدريب الوصل الإماراتي، وكانت آخر مهامه التدريبية مع بيرسوبوليس الإيراني الذي رحل عنه بسبب مشاكل مالية.