نشر موقع "دوت الخليج"، اليوم الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
سادت حالة من الغضب الشديد، داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، من تراجع مستوى النيجيري جونيور أجايي، بصورة واضحة.
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
كشف حفيظ البلايلي، والد يوسف البلايلي جناح نادي أهلي جدة السعودي والمنتخب الجزائري، عن حقيقة التوصل لاتفاق يقضي بموجبه انتقال نجله لصفوف النادي الأهلي.
كشف مصدر مسؤول داخل إتحاد الكرة عن حقيقة صراع الحكام على إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدورى الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الأهلي.. النادي يبحث تسويق أجايي وجيرالدو .. ووالد البلايلي يكشف حقيقة انضمام نجله لـ الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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