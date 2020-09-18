أخبار الأهلي.. النادي يبحث تسويق أجايي وجيرالدو .. ووالد البلايلي يكشف حقيقة انضمام نجله لـ الفريق

نشر موقع "دوت الخليج"، اليوم الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

سادت حالة من الغضب الشديد، داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، من تراجع مستوى النيجيري جونيور أجايي، بصورة واضحة.

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كشف حفيظ البلايلي، والد يوسف البلايلي جناح نادي أهلي جدة السعودي والمنتخب الجزائري، عن حقيقة التوصل لاتفاق يقضي بموجبه انتقال نجله لصفوف النادي الأهلي.

كشف مصدر مسؤول داخل إتحاد الكرة عن حقيقة صراع الحكام على إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدورى الممتاز.