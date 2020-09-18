أول درع سويسري.. فايلر يسجل اسمه في تاريخ المتوجين بالدوري بالأهلي

توج النادي الأهلي رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة
تتويج الأهلي؛ جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.
الأهلي لم يخسر سوى في مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة الداهية السويسرية رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.
وفي هذا التقرير، نستعرض سجل الشرف للمدربين الأجانب اللذين توجوا ببطولة الدوري مع الأهلي.
النمساوي فريتز
حقق بطولة الدوري مرتين مع الأهلي موسمي 55- 56، و 56-57
المجري تيتكوش
حقق بطولة الدوري مرة واحدة مع الأهلي
الإنجليزي جون ماكبريد
حقق بطولة الدوري مرة واحدة مع الأهلي
المجري هيديكوتي
حقق بطولة الدوري 5 مرات مواسم 1974–75, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80.
المجري جيزا كالتشاوي
حقق بطولة الدوري مرة واحدة موسم 80-81
الألماني ديتروش فايسه
حقق بطولة الدوري مرة واحدة
الإنجليزي ألان هاريس
حقق بطولة الدوري مرتين 1993-1994، 1994-1995
الألماني راينر هولمان
حقق بطولة الدوري مرتين 1995-1996، 1996-1997
الألماني راينر تسوبيل
حقق بطولة الدوري 3 مرات 1997-1998، 1998-1999، 1999-2000
البرتغالي مانويل جوزيه
حقق بطولة الدوري 6 مرات مواسم 2004/ 2005، 2005/ 2006، 2006/ 2007، 2007 / 2008، 2010/ 2011
الهولندي مارتن يول
حقق بطولة الدوري مرة وحيدة موسم 2015-2016
الأوروجواياني مارتن لاسارتي
حقق بطولة الدوري مرة وحيدة موسم 2018-2019
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