لاعبو الأهلي يحتفلون بلقب الدروي في فندق الإقامة

شهد فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي احتفالات بعد التتويج الرسمي بلقب الدوري رقم 42. ومنح الزمالك اللقب بشكل رسمي للأهلي بعد الخسارة من اسوان بهدف نظيف مساء اليوم. وحرص لاعبو الأهلي علي مشاهدة مباراة الزمالك بعد المحاضرة الفنية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني. وما إن انتهت المباراة حتي احتفل اللاعبين والجهاز الفني باللقب رقم 42 .

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