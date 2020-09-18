بايرن ميونخ يتقدم بثلاثية على شالكة في افتتاحية الدوري الألماني

تقدم فريق بايرن ميونخ على نظيره نادي شالكة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في افتتاحية منافسات الموسم الجديد لبطولة الدوري الألماني.

سيرجي جنابري سجل أول أهداف الموسم الجديد لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله كيميتش، قبل أن يسدد الكرة ببراعة في شباك شالكة.

وفي الدقيقة 19، سجل ليون جروتسكا الهدف الثاني للفريق البافاري بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

يذكر أن نادي بايرن ميونخ توج بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي.