خاص| عرض أوكراني لـ ضم حارس مرمى إنبي

كشف مصدر مقرب من محمود جاد، حارس مرمى فريق نادي إنبي، أنه تلقى عرضًا من الدوري الأوكراني ، لضمه في الموسم الجديد.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن الحارس ووكيله خالد الزيات نقلا العرض للإدارة، التي تقوم الآن بدراسة هذا العرض جيدًا.

وأضاف المصدر أن محمود جاد حارس انبي ابدي رغبته في الاحتراف خلال الفترة المقبلة وعدم الانضمام للدوري المصري .

فيما حرص بعض من مسؤولي النادي الأهلي الاستفسار من إنبي عن إمكانية ضمه في الموسم الجديد.

وتألق محمود جاد خلال مشاركاته مع إنبي في الفترة الأخيرة، مما جعل منه محط أنظار الأهلي والزمالك لضمه.