نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد موعد الإعلان عن المدرب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر ما توصلت له اللجنة الثلاثية المكلفة باختيار مدير فني أجنبي جديد للفريق الأول الكروى، مشيرا إلى أن اللجنة من المقرر أن تجتمع مع مرتضى منصور رئيس النادي، غدا السبت، للاستقرار على المدرب والإعلان سيكون خلال 48 ساعة.

وقال "تيجانا" في تصريحات للإعلامي خالد الغندور، في الاستوديو التحليلي بقناة الزمالك، أن ناديه رفض الدخول في أي مفاوضات مع المدرب المغربي حسين عموتة.

وأضاف يوسف: المدرب المغربي ليس ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق الأبيض والتي تتضمن الرباعي فيريرا وجروس وجابريل كالديرون وباتشيكو، كما أعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس النادي.

وهاجم إسماعيل يوسف الفرنسي كارتيرون بأنه أخطأ في توقيت رحيله، خاصة أنه لم يخطرنا إلا بعدما أنهى كل شيء وتعاقد مع التعاون السعودي وفوجئنا بقراره