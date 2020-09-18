نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يتلقي بشري سارة قبل مواجهة ريال سوسييداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، استعدادته اليوم الجمعة، لمواجهة ريال سوسييداد، الأحد المقبل، في مستهل مشواره بالدوري الإسباني.

و تواجد النرويجي مارتن أوديجارد، في مران الفريق الذي كان غائبا خلال الأسبوع الماضي، وأقترب من التواجد في قائمة المباراة، وأيضًا المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي شارك بشكل طبيعي مع المجموعة.

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وشهد المران تدريبات فردية لكلا من هازارد، وأسينسيو، وإيسكو على أرض الملعب، بينما تدرب لوكاس فاسكيز، وميليتاو، وماريانو دياز، في صالة الألعاب الرياضية للتعافي من الإصابات التي لحقت بهم.

وخاض لاعبي ريال مدريد تدريبات بدنية بقيادة للمدرب زين الدين زيدان، وانتهى المران بتدريبات على الاستحواذ والتسديد، ومباريات مُصغرة.

ويسعى فريق ريال مدريد لإنطلاقة قوية، للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي برشلونة.