شاهد أهداف مباراة النصر السعودي وسباهان اصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements حقق النصر السعودي الفوز على سباهان آصفهان الإيراني، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

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