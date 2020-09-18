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شاهد أهداف مباراة النصر السعودي وسباهان اصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

حقق النصر السعودي الفوز على سباهان آصفهان الإيراني، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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