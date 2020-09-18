نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسوان يُنهي عقدة عمرها 30 عامًا أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف أسوان في شباك الزمالك عن طريق اللاعب إبراهيم جلال بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول بعدما استلم الكرة وسددها برأسه في شباك الأبيض مستغلا تقدم محمود جنش خارج مرماه، ليمنح فريقه فوزا تاريخيا على الفريق الزملكاوي.

ويعد هذا الفوز الأول لفريق أسوان في تاريخ مواجهاته ضد الزمالك والتي بدأت عام 1990، حيث تقابل الفريقين في 19 مباراة سابقة، فاز الفارس الأبيض في 13 مباراة، وتعادل الفريقين في 6 مباريات، قبل أن يتخلص "زهرة الجنوب" من عقدته الأزلية ويحقق الفوز في المباراة رقم 20 أمام الزمالك.

Advertisements

أول مواجهة جمعت الزمالك مع أسوان كانت في 8 سبتمبر 1990 بالجولة الثانية من الدوري الممتاز وفاز الأبيض 4-1، استمر بعدها التفوق التاريخي لأبناء ميت عقبة في مواجهاته ضد أسوان والذي فشل في تحقيق أي انتصار أمام الزمالك خلال 30 عامًا قبل أن يُنهي عقدته الأزلية بالفوز في لقاء الليلة بهدف دون رد سجله إبراهيم جلال.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد الزمالك عند 55 نقطة بالمركز الثاني، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم لانسحابه من لقاء القمة بالدور الأول أي رصيده الفعلي (52 نقطة)، ليتأكد تتويج الأهلي (72 نقطة)رسميًا بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه، حيث أصبح أقصي رصيد يمكن للأبيض الوصول إليه 70 نقطة حال الفوز في جميع مبارياته المتبقية.

بينما ارتفع رصيد أسوان إلي 34 نقطة ويقفز للمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز.