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فايلر أول سويسري يتوج ببطولة الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري المصري.

المدرب السويسري تولى تدريب الأهلي في شهر سبتمبر الماضي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي وقاد الأهلي في ٧٢ مباراة بالدوري المصري حيث حقق الفوز في ٢٣ مباراة وتعادل في ٣ مباريات وتلقى الخسارة في مباراة واحدة.

وتوج الأهلي مساء اليوم الجمعة بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه مستغلا هزيمة منافسه الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك :-

1- الأهلي 72 نقطة.

2- الزمالك 55 نقطة.

3- بيراميدز 48 نقطة. 

4- المقاولون العرب 48 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 37 نقطة.

6-  سموحة 36 نقطة.

7- المقاصة: 36 نقطة

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8- إنبي35 نقطة.

9- أسوان 34 نقطة.

10- الإسماعيلي 31 نقطة.

11- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

12- طلائع الجيش 29 نقطة.

13 - حرس الحدود 29 نقط

14- المصري 28 نقطة.

15- الجونة 28 نقطة.

16- وادي دجلة 27 نقطة.

17- نادي مصر 19 نقطة.

18- نادي طنطا 17 نقطة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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