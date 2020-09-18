الارشيف / الرياضة

ليفربول يقترب من حسم صفقة جديدة بعد ضم ألكانتارا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يقترب من حسم صفقة جديدة بعد ضم ألكانتارا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي حسم التعاقد مع البرتغالي ديجو جوتا لاعب فريق وولفرهامبتون، وذلك قبل انتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الحالي، لتدعيم صفوف الريدز للمنافسة على كافة البطولات هذا الموسم.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاس سبورتس" أن نادي ليفربول فتح باب المفاوضات مع وولفرهامبتون للحصول على خدمات "جوتا" خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه اللاعب في الموسم الماضي.

Advertisements

وأوضح أن إدارة ليفربول أجرت اتصالات أيضا بـ خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب للإتفاق على الشروط الشخصية لضم "جوتا" هذا الصيف بعقد يمتد حتي عام 2025، مشيرًا إلي أن اللاعب البرتغالي يرحب بإرتداء قميص الريدز في الفترة المقبلة.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة، حسم التعاقد مع ثاني صفقاته الصيفية بضم اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا بعقد طويل الأمد قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني.

كما سبق وتعاقد ليفربول مع كوستاس تسيميكاس ظهير أيسر أولمبياكوس اليوناني في أغسطس الماضي، وحال إتمام التعاقد مع جوتا سيكون الصفقة الثالثة للريدز هذا الصيف.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ليفربول يقترب من حسم صفقة جديدة بعد ضم ألكانتارا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا