الأهلي يُتوج رسميًّا ببطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي

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10:10 مساءً - 18 سبتمبر، 2020
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تُوج رسميًّا ببطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه، وذلك قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، برصيد 72 نقطة وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.
يأتي ذلك عقب الخسارة التي تعرض لها صاحب المركز الثاني مساء اليوم أمام أسوان، في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من المسابقة، ليتجمد رصيده عند 55 نقطة، وفي حال تحقيق الوصيف الفوز في كل المباريات المتبقية يصل إلى النقطة 73، وبخصم 3 نقاط عقوبة انسحابه في مباراة الأهلي بالدور الأول يتوقف رصيده عند 70 نقطة فقط.
ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق مصر المقاصة على استاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ السبت، في إطار الجولة الـ28 من المسابقة.
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