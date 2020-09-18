الزمالك يعلن أسماء المرشحين لخلافة كارتيرون.. ويؤكد: المغربي «عموتة» خارج الحسابات

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن اللجنة الثلاثية المكلفة باختيار مدير فني أجنبي جديد للفريق الأول لكرة القدم،ـ ستجتمع مع رئيس النادي، غدا السبت؛ للاستقرار على المدرب، والإعلان سيكون خلال ٤٨ ساعة.

وكشف عضو المجلس فى تصريحات للإعلامي خالد الغندور في الاستوديو التحليلي بقناة الزمالك، عدم دخول ناديه في أي مفاوضات مع المدرب المغربي حسين عموته، موضحا أنه ليس ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق الأبيض والتي تتضمن الرباعي فيريرا وجروس وجابريل كالديرون وباتشيكو كما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

ووجه إسماعيل يوسف، نقدا، للفرنسي كارتيرون، أنه أخطأ في توقيت رحيله؛ خاصة وأنه لم يخطرنا به إلا بعدما أنهى كل شيء، وتعاقد مع التعاون السعودي وفوجئنا بقراره.