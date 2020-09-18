17 لاعبًا ضمن القائمة الذهبية لهدافي الأهلي في 27 مباراة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسم لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه بعد الوصول للنقطة 74.

شهد الموسم الحالي غزارة تهديفية من الأهلي في مشوار الاحتفاظ بدرع الدوري العام كأقوى خط هجوم في المسابقة، بعدما نجح لاعبوه في تسجيل 63هدفا حتى الآن خلال 26 مباراة، وأمامهم 7 مباريات متبقية عمر في المسابقة لإضافة المزيد من الأهداف.

وجاءت أهداف الأهلي خلال مسيرة التتويج بالدرع رقم 42 في تاريخه من خلال سبعة عشر لاعبا وضعوا أسماءهم في القائمة الذهبية حتى الآن، وهو ما يؤكد التنوع الهجومي للفريق، وطريقة اللعب الشاملة التي اعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر الذي راهن على جميع اللاعبين.

ويحتل وليد سليمان صدارة هدافي الفريق برصيد 8 أهداف.

المركز الثاني علي معلول ، حسين الشحات، جونيور أجايي، محمد مجدي أفشة، مروان محسن، برصيد 5 أهداف.

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المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق يضم كلا من أحمد الشيخ وأليو بادجي، وعمرو السولية ورمضان صبحي برصيد 4 أهداف.

المركز الرابع برصيد 3 أهداف لكل من حمدي فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا.

المركز الخامس برصيد هدفين وليد أزارو.

المركز السادس أليو ديانج وجيرالدو دا كوستا ومحمد هاني وياسر إبراهيم برصيد هدف لكل منهم.

بالإضافة إلى هدفين اعتباريين في مباراة الأهلي والزمالك نتيجة انسحاب الأخير من حضور المباراة.