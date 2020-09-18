بعد التتويج بالدوري الـ 42.. فايلر يعيد إنجاز جوزيه مع الأهلي

توج الأهلي المصري رسميا بلقب بطولة الدوري الممتاز الـ42 في تاريخه، اليوم الجمعة، بشكل رسمي بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء.

وحسم الأهلي لقب الدوري رسميا قبل خوض لقاء الغد أمام مصر للمقاصة، بعد خسارة الزمالك بهدف دون رد أمام أسوان، للموسم الخامس على التوالي، قبل انتهاء المسابقة بـ7 أسابيع كاملة.

ويعد اللقب الـ42 في تاريخ الأهلي، من أصل 61 نسخة منذ انطلاق المسابقة.

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ويعد الموسم الحالي للأهلي هو الثاني الذي ينجح فيه في حسم اللقب قبل انتهاء المسابقة بـ7 أسابيع، حيث حققها من قبل موسم (2004-2005)، تحت قيادة الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه.

ويبحث الأهلي في المباريات المتبقية بعد حسم اللقب إلى معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في بطولة الدوري، وهو 88 نقطة والمسجل باسم القلعة الحمراء أيضا موسم (2017-2018)، حيث يحتاج لـ16 نقطة لمعادلة الرقم، ويمكنه كسر الرقم أيضا وتسجيل رقم جديد.