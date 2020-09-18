حسام عاشور يتخطى عدد ألقاب الزمالك في الفوز بالدوري العام

يأتي ذلك عقب الخسارة التي تعرض لها صاحب المركز الثاني مساء اليوم أمام أسوان، في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من المسابقة، ليتجمد رصيده عند 55 نقطة، وفي حال تحقيق الوصيف الفوز في كل المباريات المتبقية يصل إلى النقطة 73، وبخصم 3 نقاط عقوبة انسحابه في مباراة الأهلي بالدور الأول يتوقف رصيده عند 70 نقطة فقط.
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