في أول رد فعل على الهزيمة| طارق يحيى: الحكام ظلمونا

اكد طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك انه لم يتمكن من قيادة تدريبات الفريق سوى لمدة 24 فقط قبل مباراة أسوان التي خسرها الفريق بهدف دون رد في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري .
وشدد على أن الفريق الأبيض يعاني من غيابات عديدة في صفوف الفريق لاسباب مختلفة.
وأضاف في تصريحات عقب المباراة: تعرضا لظلم تحكيمي والهدف الذي دخل مرمى الزمالك من خطأ واطالب الجميع برؤيته.
وشدد على أنه ليس أمامه سوى العمل نفسيا مع اللاعبين وتجهيزهم لمواجهة طنطا المقبلة.
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