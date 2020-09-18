الأهلي بطل الدوري 42.. الشناوي ملك الـ كلين شيت الأبرز فى التتويج

يعد محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحد المساهمين الرئيسيين في الحسم المبكر للقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه، قبل نهاية الموسم بـ7 جولات كاملة؛ بفضل نجاحاته الرائعة في الزود عن عرين الفريق، والحفاظ على نظافة شباكه؛ ليصبح ملك الـ«كلين شيت» في البطولة.

وخاض الأهلي حتى الآن 27 مباراة في مسابقة الدوري، تمكن من تحقيق الفوز في 23 منها، وتعادل في 3 مباريات، فيما تلقى خسارة وحيدة، ولم تستقبل شباكه سوى 8 أهداف فقط؛ ليصبح صاحب خط الدفاع الأقوى في البطولة.

وكان الشناوي شريكا في هذا الرقم، حيث دافع بصلابة وبسالة عن عرين الأهلي، وتألق في تصدياته الرائعة التي منعت المنافسين من هز شباكه، ونجح في الخروج بشباك نظيفة على مدار 20 مباراة من أصل 27 جولة خاضها الفريق متفوقا على كافة حراس فرق الدوري هذا الموسم.

ويحتاج الشناوي 3 مباريات فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري يحافظ خلالها الحارس الدولي على نظافة شباكه لتحطيم الرقم القياسي في عدد مرات الخروج بشباك نظيفة في موسم واحد في تاريخ بطولة الدوري الممتاز والمسجل أيضا باسم النادي الأهلي.