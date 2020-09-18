دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج ‏‏‎#الاهلي_بطل_الدوري ‎بعد تتويج المارد الأحمر رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز. وجاءت أبرز تغريدات رواد تويتر: ‏‎#الاهلي_بطل_الدوري الف مبروك الدوري يا رجاله ???? ‏بيقولك يا ترى مين يعيش لما يشوف الأهلى بياخد دورى تانى ????????????????????‎#الاهلي_بطل_الدوري ‏‎#الاهلي_بطل_الدوري لا يا جماعة متعملوش كدة احنا كنا عايزين نحتفل بكرا ???????????????? ‏????????دوري سهل كالعادة ????????❤️❤️‎#الاهلي_بطل_الدوري Advertisements ‏أبطــــــال الـــــــدوري ???????????? مبروك يا حبيبنا ودايما الدوري باسمك وحدك، شكرا مجلس إدارة النادي والجهاز الفني ورجالة الفرقه كنتم خير من يمثل اسم النادي الاهلي رغم التحديات♥️⁩ننتظر احتفال دوري الأبطال ???? و عــــــاش الـــــدوري فالجـــــزيــــــرة ⁦????️⁩????‎#الاهلي_بطل_الدوري ‏نشكركم لحسن تعاونكم معنا .. النادى الاهلى بطل الدورى للمرة 42 ???????? وايه الجديد ????????‎#الاهلي_فوق_الجميع ‎#الاهلي_بطل_الدوري ‏يعني ايه الدوري المصري .. يعني الكل يعيش الوهم ...والاهلي ياخد الدوري ????♥♥♥‎#الاهلي_بطل_الدوري

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هاشتاج ‏‎الاهلي بطل الدوري يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏نشكركم لحسن تعاونكم معنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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