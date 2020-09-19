جنة مصطفى: توجنا بدوري السوبر للسلة بعد منافسة قوية

جنة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أبدت سعادتها الشديدة بتحقيق لقب بطولة دوري السوبر، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 75-72.
وأضافت جنة أن الفريق تفوق على منافس قوي، وكانت المواجهات قوية، وحققنا المطلوب بعد منافسة صعبة، مؤكدة أن الفريق خاض المباريات النهائية تحت شعار لا بديل عن الفوز.
وأكملت لاعبة الأهلي أن الجهاز الفني، بقيادة علي هاشم، عقد العديد من الجلسات مع الفريق عقب المباراة الأولى، وطالبنا بنسيان نتيجتها، والتركيز على ضرورة حسم المباراتين المتبقيتين والتتويج باللقب الغالي.
واختتمت حديثها بالتأكيد أن الفريق كان يسعى لختام موسم ناجح بتحقيق الثنائية، بعد الفوز بدوري المرتبط.
ووجهت اللاعبة الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي والجماهير على دعمهم خلال الموسم.
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