أكد اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، أنه لا يوجد أية عروض رسمية تلقاها النادي الفيومي بشأن محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي.
وقال محمد عبدالسلام في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم نتلقى أية عروض رسمية ولم نحدد سعر بيع اللاعب".
ورد رئيس نادي المقاصة بشأن تحديد مبلغ 2 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب، مشددًا: "لم نحدد تسعيرة بيع اللاعب حتى الآن وذلك كلام سوشيال ميديا ولم ندلي بمثل تلك التصريحات نهائيًا".
وأتم: "هناك بعض العروض الخارجية التي ننتظرها من أجل بيع اللاعب ولكن لم نتلقى أية عروض رسمية ولم نحدد تسعيرة بيعه".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تسعيرة الـ 2 مليون دولار كلام سوشيال.. رئيس المقاصة يحسم الجدل حول محمد ابراهيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.