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أقال 25 مدربا في عامين.. كارتيرون يفتح النار على مرتضى منصور

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كشف باتريس كارتيرون المدير الفني لـ فريق التعاون السعودي عن سر رحيله المفاجىء عن فريق الزمالك خلال الايام الماضية على الرغم من تحقيقه لـ بطولتي السوبر المصري والافريقي مع الفريق الابيض.

وأكد كارتيرون في تصريحات عقب مباراة فريقه التعاون امام برسبوليس الإيراني في دوري ابطال اسيا أنه لا يقبل أن تتم معاملته بشكل غير لائق أو بطريقة غير طيبة. 

وأضاف أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أقال 25 مدربا خلال عامين فقط ولم تكن هناك أي أزمة إذًا لماذا تحدث أزمة عندما يحدث العكس ويرحل المدرب بإرادته؟. 

وأضاف أن هناك يعض المديرين يقبلون الإهانه ولكنه ليس واحد منهم مشددا أن قبوله تولي مسؤلية التعاون قرار صعب وتحدي ولكنه سيخوضه ويحقق مع الفريق البطولات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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