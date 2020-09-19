أقال 25 مدربا في عامين.. كارتيرون يفتح النار على مرتضى منصور

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني لـ فريق التعاون السعودي عن سر رحيله المفاجىء عن فريق الزمالك خلال الايام الماضية على الرغم من تحقيقه لـ بطولتي السوبر المصري والافريقي مع الفريق الابيض.

وأكد كارتيرون في تصريحات عقب مباراة فريقه التعاون امام برسبوليس الإيراني في دوري ابطال اسيا أنه لا يقبل أن تتم معاملته بشكل غير لائق أو بطريقة غير طيبة.

وأضاف أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أقال 25 مدربا خلال عامين فقط ولم تكن هناك أي أزمة إذًا لماذا تحدث أزمة عندما يحدث العكس ويرحل المدرب بإرادته؟.

وأضاف أن هناك يعض المديرين يقبلون الإهانه ولكنه ليس واحد منهم مشددا أن قبوله تولي مسؤلية التعاون قرار صعب وتحدي ولكنه سيخوضه ويحقق مع الفريق البطولات.