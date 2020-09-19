برشلونة يسعى للتخلص من سيميدو لتمويل صفقة ديباي وجارسيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يرغب في التخلص من ظهير الفريق الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو وذلك من أجل تسهيل إتمام ثلاث صفقات.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النجم البرتغالي البالغ من العمر 26 عامًا يحظى باهتمام العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وأن مسئولي برشلونة يتوقعون الحصول على مبلغ يتراوح بين 40 و45 مليون يورو من صفقة بيعه.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن صفقة بيع سيميدو ستملئ خزينة برشلونة من أجل عقد ثلاث صفقات، هم : الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي والأمريكي سيرجينو ديست نجم آياكس أمستردام الهولندي وممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون الفرنسي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مطالب كلا من مانشستر سيتي وآياكس وليون حددوا سعر نجومهم، حيث يُقيِّم جارسيا بـ 25 مليون يورو وديست بـ 20 مليون يورو وديباي بـ 30 مليون يورو وبالتالي من المنظور الاقتصادي فإن بيع سيميدو سيؤمن عقد صفقتين.
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