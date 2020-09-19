مارك دوتش: على بارتوميو أن يغادر برشلونة فورا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مارك دوتش، أحد المتحدثين باسم الحركة التي تسعى لسحب الثقة من رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أن عليه الاستقالة الآن.
وخلال عقد المؤتمر الصحفي للتحقق من صحة 20 ألفا و687 توقيعا تم جمعها وتسليمها للنادي، قال دوتش: "جميع ومحبي الفريق بجانبه، ويريد رحيلبارتوميو، فقط جمعنا 20% من توقيعات الأعضاء".
وواصل:" يتمثل هدف الأول في سحب الثقة من أجل الاستفتاء الذي سيُجرى في النهاية، إذا تم التحقق من صحة 16 ألفا و521 على الأقل".
واستكمل: "سوف يتطلب الأمر كل جهود الأعضاء الذين عملوا معنا حتى الآن، من أجل الحصول على 66.6% من الأصوات في الاستفتاء".
وأكد انه إذا تم التحقق من صحة العدد المطلوب من التوقيعات، ستبدأ مهلة 10 أيام يقوم خلالها شخص مسؤول من نادي برشلونة، وآخر من الاتحاد الكتالوني لكرة القدم وممثل عن طلب سحب الثقة، بالتحقق من صحة كل التوقيعات المقدمة.
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