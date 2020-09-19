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اتحاد الكرة يحسم موعد تسليم درع الدوري وموقفه من الممر الشرفي للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الأهلي بطلا للدوري المصري الممتاز، الموسم الحالي 2019-2020، وقبل انتهائه بـ6 جولات، بعدما خسر الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد، مساء أمس الجمعة.

وقررت اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، أن يتم  تسليم الأهلي درع الدوري الممتاز في المباراة الأخيرة له على أرضه، إذا وافقت الشركة الراعية على هذا الأمر.

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وحسب ما أوضح مصدر في اتحاد الكرة، فإن اللائحة تنص على تسليم درع الدوري للجبلاية من الفريق الذي توج به الموسم الماضي قبل انتهاء الدوري بـ15 يوما، ويتم تسليمه للفريق الفائز به في آخر مباراة على أرضة.

وأكد أن القرار الأقرب حتى الآن، هو تسليم الأهلي درع الدوري في المباراة الأخيرة، ولكن من المتوقع أن يتحول الأمر إلى التسليم في أحد الفنادق، حال طلبت الشركة الراعية ذلك.

وأشار إلى أن إقامة ممر شرفي من الفرق المنافسة للأهلي في المباريات المقبلة، محل دراسة حتى الآن، ولم يتخذ فيه قرار نهائي، ولم يتم إخطار مراقبي المباريات بتطبيقه، لكن من حق أي ناد أن يتطوع بعمل ممر شرفي للبطل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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