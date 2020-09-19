عموتة خارج الحسابات.. إسماعيل يوسف: الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد خلال 48 ساعة

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن اللجنة الثلاثية المكلفة باختيار مدير فني أجنبي جديد للفريق الأول الكروى ستجتمع مع رئيس النادي اليوم للإستقرار على المدرب والاعلان سيكون خلال ٤٨ ساعة.

وكشف عضو المجلس فى تصريحات للإعلامي خالد الغندور في الاستوديو التحليلي بقناة الزمالك، عن عدم دخول ناديه في أي مفاوضات مع المدرب المغربي حسين عموته، موضحا أنه ليس ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق الأبيض والتي تتضمن الرباعي فيريرا وجروس وجابريل كالديرون وباتشيكو كما أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس النادي

ووجه اسماعيل يوسف نقد للفرنسي كارتيرون بأنه اخطأ في توقيت رحيله خاصة وانه لم يخطرنا به الا بعدما أنهى كل شئ وتعاقد مع التعاون السعودي وفوجئنا بقراره.