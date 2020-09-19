الإعلان عن المدرب الجديد اليوم.. مرتضى منصور: سنختار بين فيريرا وجروس لتدريب الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيطالب وزير الشباب والرياضة بضرورة منح لاعبي الاهلي والزمالك وبيراميدز راحة كافية قبل مباريات دوري أبطال أفريقيا.
وقال في تصريحات لقناة الزمالك الاعلامي خالد الغندور :" بعد مباراة طنطا لا نريد أن نخوض أي مباريات من أجل تجهيز اللاعبين في الفترة المقبلة لمباريات دوري الابطال الافريقي ".
وقال مرتضى منصور : سنعلن اليوم عن المدير الفني الجديد على أن يصل إلى القاهرة غدا الأحد موضحا أنه تم حصر الاسماء المرشحة لتدريب الفريق بين فيريرا وجروس وسيتم الاختيار بينهما.
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