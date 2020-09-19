نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام عاشور يتجاوز ألقاب ليونيل ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الدولي حسام عاشور متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في التتويج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخ الشياطين الحمر ليعزز من رقمه كأكثر لاعب يفوز بالمسابقة برصيد 13 لقباً.

ويُعتبر حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق أكثر من حصد لقب الدوري بشكل عام برصيد 14 مناسبة 11 منها مع الأحمر و3 بطولات مع الأبيض ليبتعد عاشور المُنتهي عقده بنهاية الموسم مع الأهلي عن العميد بلقب دوري وحيد.

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ووصلت ألقاب عاشور في جميع المسابقات إلى الرقم 35 حيث أنه يتواجد ضمن قائمة أكثر عشر لاعبين تتويجاً بالألقاب في العالم ليتخطى بلقب الدوري الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البلوجرانا الذي حقق 34 لقباً.

ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين حصولاً على الألقاب البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة السابق برصيد 40 لقب ويأتي بعده مواطنه ماكسويل لاعب باريس سان جيرمان السابق برصيد 37 بطولة وفي المركز الثالث الحارس الأوكراني السابق شوفكوفسكي برصيد 36 لقب.

فيما يحتل المركز الرابع كلاً من الويلزي جاريث بيل أسطورة مانشستر يونايتد والإسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق والبرتغالي فيتور بايا حارس بورتو البرتغالي برصيد 35 بطولة وهو نفس الرقم الذي حققه عاشور.